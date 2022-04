A la Rehaklinik: Les patients «Covid long» sont stimulés grâce à une appli

S'entraîner plusieurs fois par jour, à la maison

Grâce à l'application, les patients peuvent s'entrainer plusieurs fois par jour, à la maison. «Normalement, les gens doivent se déplacer pour un suivi en face à face avec un neuropsychologue. Les listes d'attente sont longues et ils ne peuvent venir que toutes les deux à trois semaines. On est certains que cette app va nous aider car on peut offrir un entrainement quotidien en parallèlement au suivi en face à face. L’app va donc contribuer d’un point de vue qualitatif et quantitatif au suivi actuel de la Rehaklinik, qui est déjà d’un très haut standard aujourd’hui», précise le médecin.