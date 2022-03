Propositions patronales : Les patrons remettent la tripartite sur le tapis

Une délégation du syndicat des patrons a rencontré Jean-Claude Juncker. Les patrons en ont remis une couche sur la tranche d'index de début juillet, et sur la perspective de hausse du salaire minimum, qui devrait augmenter au 1er janvier prochain. Pour l'UEL, ça suffit, les entreprises ont suffisamment payé et «le niveau des charges patronales ne devra plus être relevé».