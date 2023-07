Centaines de vols annulés : Les Pays-Bas en alerte rouge, des vents de près de 150 km/h

Des vents déchaînés allant jusqu’à 146 km/h soufflent sur le pays alors que la tempête Poly frappe la côte sur la mer du Nord, abattant des arbres et conduisant les autorités néerlandaises à conseiller aux gens de rester chez eux.

L’aéroport Schiphol d’Amsterdam a averti qu’une combinaison de forts vents, de pluie et de mauvaise visibilité entraînait «un trafic aérien très limité» tant au départ qu’à l’arrivée, au moins jusqu’à 15h. Plus de 300 vols ont été annulés à l’aéroport de Schiphol, l’un des plus grands hubs aériens d’Europe, selon la radio-télévision publique NOS.