Mondial 2014 - Groupe B : Les Pays-Bas frappent un très grand coup

L'Espagne, abandonnée par sa défense et son gardien, a complètement pris l'eau vendredi face aux Oranjes. Score final: 5-1! Van Persie et Robben ont tous deux inscrit un doublé.

Une première secousse a frappé le Mondial-2014, avec le naufrage de l'Espagne et de son gardien Iker Casillas, humiliés par les Pays-Bas (5-1) vendredi. Cette défaite devrait précipiter les Espagnols vers un huitième de finale face au premier du groupe A, vraisemblablement le Brésil, victorieux de la Croatie vendredi soir (3-1) . Un naufrage en mondovision... Quatre ans après son succès sur le même adversaire en finale du Mondial-2010, l'Espagne a concédé la plus lourde défaite d'un tenant du titre en phase finale de Coupe du monde.

Et que dire de son gardien Iker Casillas? Son palmarès est pourtant éloquent: trois Ligues des champions avec le Real Madrid, champion du monde et double champion d'Europe avec la Roja. San Iker, 33 ans, qui était déjà passé à travers la finale de la Ligue des champions remportée face à l'Atletico fin mai, a vécu une soirée cauchemardesque. Sa responsabilité est engagée dans quatre des cinq buts marqués par les Néerlandais, d'abord empruntés, puis virevoltants, à l'image de son attaquant Arjen Robben. Casillas a vraisemblablement vécu sa dernière sortie internationale. Et l'Espagne, également trahie par sa défense centrale Piqué-Sergio Ramos, aura bien du mal à se remettre d'une telle correction, même si les deux prochains adversaires, le Chili (18 juin), puis l'Australie (23 juin), ne semblent pas en mesure de lui barrer la route des huitièmes.