Flambée des prix de l'énergie : Les pays de l'UE ont déjà dépensé 314 milliards d'euros

Les dirigeants des pays européens ont ouvert le portefeuille pour permettre aux ménages et aux entreprises de faire face à la crise énergétique. Mettant en péril leurs finances et celles de l'UE.

L'Allemagne, l'Italie et la France sont ceux qui ont le plus dépensé.

Aides au paiement des factures, ristournes à la pompe, blocages des prix, nationalisations... Chaque semaine ou presque donne lieu à de nouvelles annonces sonnantes et trébuchantes en Europe pour soutenir les ménages et les entreprises face à la flambée des prix de l'énergie. Au point, une fois n'est pas coutume, de faire de la dépense publique un sujet de fierté à l'échelle européenne.

En annonçant vendredi un nouveau paquet de 14 milliards d'euros, le chef du gouvernement italien Mario Draghi a affirmé que l'Italie était «parmi les pays ayant dépensé le plus en Europe» contre la crise énergétique. Rome est en effet bien placée, selon un classement publié mercredi par l'institut bruxellois Bruegel qui analyse la période allant de septembre 2021 à septembre 2022: l'Italie est le deuxième État européen le plus dépensier avec 59,2 milliards d'euros promis ou dépensés en faveur des ménages et les entreprises, soit 3,3% de son PIB. En tête figure l'Allemagne avec 100,2 milliards d'euros et 2,8% du PIB.