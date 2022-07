Arabie Saoudite : Les pèlerins prient sur le mont Arafat, point culminant du hajj

Sous une chaleur accablante, des centaines de milliers de musulmans étaient présents vendredi sur le mont Arafat pour le pèlerinage du hajj.

Des centaines de milliers de musulmans ont prié vendredi sur le mont Arafat, en Arabie saoudite, point culminant du hajj qui réunit sous une chaleur accablante le plus grand nombre de pèlerins depuis le début de la pandémie de Covid-19. En bus ou à pied et en scandant «Dieu, je suis là», les fidèles ont convergé depuis la vallée de Mina vers le Jabal al-Rahma (mont de la Miséricorde), là où le prophète Mahomet a prononcé selon la tradition son prêche d’adieu aux musulmans l’ayant accompagné pour le pèlerinage à la fin de sa vie.

Des milliers d’entre eux se sont ensuite retrouvés à la mosquée de Namirah, à proximité, pour la prière de midi. Peu avant le coucher du soleil, de grosses foules ont commencé à quitter le Mont Arafat. Certains pèlerins descendaient le mont en récitant des prières, d’autres étaient en larmes. «En 2020, je pensais que je ne ferais jamais le hajj. Cela me paraissait la fin du monde. Mais je suis là aujourd’hui. Dieu est grand», se réjouit Bassam Mohammed, un pèlerin égyptien.

Durant les deux années de pandémie, les autorités saoudiennes n’ont autorisé que quelques milliers d’habitants du royaume à effectuer le pèlerinage, contre 2,5 millions de musulmans du monde entier en 2019. Cette année, près de 900 000 fidèles, dont quelque 780 000 étrangers tirés au sort, ont été accueillis à La Mecque et Médine, les premiers lieux saints de l’islam dans l’ouest du royaume, à condition d’être vaccinés et de présenter un test PCR négatif.

Le pèlerinage se déroule alors que les cas de contamination au Covid-19 remontent en flèche dans le monde. Et le rassemblement d’un million de personnes n’est pas sans risques. Les autorités saoudiennes ont annoncé l’abandon du port du masque dans la plupart des espaces fermés, mais l’ont imposé dans la Grande Mosquée de La Mecque. Par conséquent, un grand nombre de pèlerins ne portent pas de masques pendant les rituels.

Dans la vallée de Mina, où ils ont passé la nuit de jeudi à vendredi dans des tentes climatisées, les fidèles se sont vu remettre des sacs avec des masques et du gel désinfectant. Selon le ministère de la Santé jeudi soir, aucun cas de coronavirus n’a été détecté parmi les pèlerins.

Le hajj, l’un des plus grands rassemblements religieux annuels au monde, fait partie des cinq piliers de l’islam et doit être entrepris par tous les musulmans qui en ont les moyens au moins une fois dans leur vie. «Je suis tellement heureux d’être là, comme tout le monde. C’est le plus grand hajj depuis le Covid-19», dit Saad Farhat Khalil, un pèlerin égyptien de 49 ans.