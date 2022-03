Les Pères Noël doivent maigrir

Quelque 150 Pères Noël et lutins du monde entier se sont retrouvés lundi pour le 51e congrès mondial de la profession près de Copenhague. Ils ont débattu de la date du réveillon et de leur combat contre l'embonpoint.

"Encore une fois la date du réveillon constitue un véritable casse-tête qui divise les Pères Noël: la majorité est pour le 24 décembre mais certains crient haut et fort que le 25 est une date sacrée ou encore le 6 janvier, pour le Noël orthodoxe russe", a expliqué Jens Peder Tornvig, porte-parole du congrès annuel qui a eu lieu dans un parc d'attractions au nord de Copenhague.

Mais la question "la plus urgente" sur la table des discussions est la santé des Pères Noël. Ils sont jugés trop bedonnants "au point que beaucoup ont du mal à passer à travers la cheminée", a-t-il ajouté. Les congressistes ont décidé de se mettre au sport, de manière à être en superforme en décembre.

Mardi matin, après un tour de plusieurs kilomètres à vélo et un défilé à pied dans les rues de Copenhague, les congressistes feront trempette dans l'eau du port pour vérifier la qualité de l'eau. Ils s'attaqueront ensuite au record houla-hoop avec le plus grand nombre possible de Pères Noël.