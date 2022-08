Au Luxembourg : Les permis de conduire sont tombés comme des mouches

En tout, 12 excès de vitesse ont été constatés. Et dans neuf cas, la vitesse limite avait été dépassée de plus de 30 km/h. Trois permis ont été confisqués en raison de l'importance du dépassement. La police rappelle au passage que ces excès de vitesse «constituent non seulement une infraction au code de la route, mais aussi un comportement dangereux pour soi-même et pour les autres usagers».