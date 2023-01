Bande dessinée: Les personnages de Disney partent encore à l'aventure

Les amateurs de l’univers de Disney sont aux anges, avec trois nouveaux albums en librairie. Dans «Le dragon de Glasgow», Fabrizio Petrossi et Joris Chamblain reviennent sur l’enfance (modeste!) de Picsou dans les rues de Glasgow. Son quotidien n’était pas fait d’énormes coffres-forts, mais d’imposantes machines d’extraction minière. Le jeune Balthazar McPicsou joue sur ces terrains interdits et fait les 400 coups dans les rues de la ville écossaise.

Évidemment, le héros multiplie les péripéties, jusqu’à son départ vers le large. «Quand je reviendrai, je serai riche», promet-il. On connaît la suite. C’est une version très moderne de la saga, dans le scénario comme dans le dessin, que proposent les auteurs.

Tout aussi moderne, «Dingo Quichotte» fait référence à deux personnages fictifs mythiques. Avec Mickey, il s’occupe d’une librairie de bande dessinée proposant l’intégralité des albums existants. Leur vie tranquille bascule lorsque Dingo se prend pour Don Dingo de Castille, à la suite d’un choc! Son ami doit s’adapter et devient Sanchito Mouse. L’histoire devient alors un véritable récit d’aventure, bourré de péripéties et d’humour.

Enfin, les puristes se tourneront vers une intégrale reproduisant des aventures de 1965. Elle contient toutes celles écrites pour Disney par Romano Scarpa. Dingo, Picsou et consorts vivent de multiples petites histoires, à commencer par «Deux têtes pour un turban». Plus de cinq décennies plus tard, la magie opère toujours!