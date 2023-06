Les personnes «déficientes» peinent encore à trouver un emploi

Les personnes en reclassement professionnel ou avec le statut de salarié handicapé «trouvent plus difficilement un emploi que d'autres», reconnaît Georges Engel, ministre du Travail. L'Adem a organisé dernièrement une journée consacrée à l'inclusion à Dudelange. «Ce type de journées permet de donner l'opportunité à ces personnes de trouver des employeurs qui recrutent et de leur donner confiance en elles. Si on ne met pas leurs déficiences en avant mais leurs compétences, ça va faire tomber des barrières», ajoute-t-il.