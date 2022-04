Au Luxembourg: «Les personnes qui travaillent devraient pouvoir en vivre»

LUXEMBOURG - Caritas s'inquiète des difficultés financières rencontrées par des travaileurs actifs et réclame des mesures pour leur permettre de vivre décemmment.

Plus de 11% des actifs appartiennent à des ménages vivant sous le seuil de pauvreté au Luxembourg.

«Le travail n’est plus une garantie pour échapper à la pauvreté»: Caritas Luxembourg est très inquiète quant au sort de ceux qui peinent à tenir la tête hors de l'eau alors qu'ils travaillent. Et l'organisation de rappeler que «le Luxembourg occupe la 2e place derrière la Roumanie des pays européens présentant le risque le plus élevé de pauvreté laborieuse dans l'UE». Selon Eurostat, en 2020, 11,9% des personnes actives appartiennent à un ménage vivant sous le seuil de pauvreté (contre 9,3% en 2007).

Les travailleurs pauvres (revenu mensuel brut inférieur à 60% du revenu médian) doivent être considérés «comme un défi majeur par les décideurs politiques luxembourgeois», réclame Caritas. «De manière générale, il est important de mettre en œuvre des politiques assurant une distribution plus uniforme des revenus». L'organisation lance des pistes de références.

Aligner le salaire minimum sur le budget de référence

Et commence par le salaire social minimum. «Bien que très élevé en termes comparatifs et absolus en Europe», il n'est «pas suffisamment élevé pour sortir les gens de la pauvreté». Elle cite l'exemple de 2019: le salaire social minimum non-qualifié était de 2 071,10 euros bruts, mais le budget de référence (dont une personne a besoin pour mener une vie décente et socialement inclusive au Luxembourg) était de 2 115 euros. «Il faudrait partir du budget de référence pour déterminer le niveau du salaire social minimum».

Caritas salue l'indexation des allocations familiales, depuis le 1er octobre 2021, mais voudrait voir d'autres allocations adaptées de la même façon, telles l'allocation de vie chère. Pour une meilleure justice sociale, le pays ne pourra pas faire l'impasse sur une «réforme fiscale basée sur une véritable redistribution sociale», en éliminant les «nombreuses inégalités» comme les salaires imposés à 100% contre 50% pour les revenus de capitaux.

Ajouter des tranches d'imposition

Caritas réclame de réduire l'impôt sur le revenu dans les tranches inférieures du barème et l’augmenter dans les tranches supérieures, voire ajouter des tranches supplémentaires en haut de l’échelle. Et d'adapter le barème d'imposition au coût de la vie - ce qui n'a pas été fait depuis 2009. Selon elle, il ne devrait y avoir aucune différence sur le plan fiscal entre une personne vivant seule, en concubinage ou mariée. «Le critère de différenciation devrait être celui des enfants dans le ménage ou non, afin de profiter d’une classe d’impôt 2».

Caritas termine son plaidoyer par l'idée selon laquelle «n'importe quel type d'emploi vaut mieux que pas d'emploi du tout» doit être contrecarrée par la proposition selon laquelle «les personnes qui travaillent devraient pouvoir en vivre».