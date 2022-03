Les pertes, un lointain souvenir pour Fortis

La société d'assurance belge, héritière d'un fleuron de la finance belgo-néerlandaise démantelé l'an dernier suite à la crise, a dégagé au troisième trimestre un bénéfice net part du groupe de 196 millions d'euros.

Le patron de la holding, Bart De Smet, se félicite dans le communiqué des bonnes performances des activités d'assurance, qui "demeurent solides et stables". Ces activités d'assurance, sur lesquelles la société s'est recentrée, affichent un bénéfice de 143 millions d'euros au troisième trimestre et de 371 millions sur neuf mois. Les entrées de primes ont atteint 3,5 milliards d'euros au troisième trimestre, soit une hausse de 1% sur un an.