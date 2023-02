Au Luxembourg: Les petites entreprises au «grand défi» de la facturation électronique

Tom Wirion, directeur général de la Chambre des métiers, Marc Hansen, ministre de la Digitalisation, et Carlo Thelen, directeur général de la Chambre de commerce.

Les petites entreprises ou nouvellement créées n'ont plus que quelques jours pour se préparer. A partir du 18 mars, elles seront dans l'obligation légale d'avoir recours à la facturation électronique pour les marchés publics (État central, communes et établissements publics). Pour mémoire, les grandes entreprises (18 mai 2022) et les moyennes entreprises (18 octobre 2022) ont déjà dû effectuer cette transition l'an dernier.