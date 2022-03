Les petites filles qui font craquer l’Amérique

Sasha et Malia Obama font partie intégrante du plan com’ de leur président de papa: à la fois spontanées et petites filles modèles, elles ont conquis le pays de l’Oncle Sam.

Elles ont 7 et 10 ans et sont partout: les filles du président affichent espièglerie et timidité aux quatre coins du pays. Ce sont les nouvelles mascottes de l’Amérique.