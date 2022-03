Science Festival : Les petits experts ont fait marcher leurs neurones

LUXEMBOURG-VILLE - Comment décrypter une scène de crime, dompter des ondes ou cuisiner avec de l'azote? La 9e édition du Science Festival n'a pas déçu les jeunes scientifiques.

Les petites blouses blanches ont répondu présent ce samedi pour la 9e édition du Science Festival qui dure jusqu'à dimanche. Les 65 ateliers répartis entre le musée d’Histoire naturelle et l'abbaye de Neumünster ont rempli leur mission. Celle d'étonner, d'interroger et de faire briller les yeux des enfants.

Munis de gants et de lunettes de protection, ils se sont improvisés experts à l'atelier «Dans les coulisses de CSI» où la police scientifique et les scènes de crime étaient à l'honneur. D'autres ont préféré enfiler la toque de chef à l'atelier dédié à la cuisine moléculaire. Pour les plus grands, il y avait l'atelier de fabrication numérique où on pouvait notamment découvrir la célèbre imprimante 3D. Enfin, pour les plus matheux, la construction des molécules d'air avait de quoi faire marcher ses neurones.