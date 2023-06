Les petits se mettent dans la peau du soigneur du Déierepark

Dans le parc perché au Gaalgebierg à Esch-sur-Alzette, quatre soigneurs s'occupent de la centaine d'animaux qui y vivent. Parmi eux, «ce sont souvent les chèvres et les lapins qui rencontrent le plus grand succès auprès des enfants», explique Nadège Fischer, la chef d'équipe des soigneurs animaliers.

Comment prendre soin d'un animal

Cette journée particulière à l'Escher Déierepark est aussi l'occasion pour les professionnels d'expliquer comment prendre soin d'un animal. «Souvent les enfants ont des cochons d'inde ou des lapins et on leur apprend comment bien les soigner et s'en occuper. Ils découvrent aussi que nos rongeurs ne mangent pas des graines de chez Cactus mais des produits frais, et pas toujours des carottes. On leur apprend aussi qu'il ne faut pas donner de pain aux chèvres», détaille Nadège Fischer.