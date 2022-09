Jeux d’argent : Les Philippines vont expulser 40 000 travailleurs chinois

Les Philippines vont expulser 40 000 travailleurs chinois dans le cadre d’une action contre les entreprises de jeux d’argent en ligne, à la suite d’allégations d’enlèvement, de prostitution et de meurtre dans le secteur, ont annoncé mardi les autorités. Les entreprises de jeux en ligne philippines (POGO), qui ciblent essentiellement une clientèle en Chine, où les jeux d’argent sont interdits, ont connu un essor rapide sous la présidence de Rodrigo Duterte. Mais l’afflux de dizaines de milliers de travailleurs chinois a créé des frictions, de nombreux Philippins accusant les entreprises de jeux en ligne d’échapper à l’impôt et de faire grimper les prix de l’immobilier sans pour autant offrir d’emplois à la population locale.

Le ministre de la Justice Crispin Remulla a récemment ordonné à la police de poursuivre 175 POGO dont les licences avaient été retirées mais qui continuaient à exercer leurs activités illégalement. Le porte-parole du ministère philippin de la justice a déclaré que Manille commencera à expulser environ 40 000 travailleurs chinois employés par les entreprises de jeux en ligne philippines le mois prochain. Pékin, qui a déjà appelé les Philippines à interdire toutes les formes de jeux d’argent en ligne, a salué la répression. «Les crimes induits par les jeux d’argent en ligne et qui y sont associés nuisent non seulement aux intérêts de la Chine et aux relations Chine-Philippines, mais aussi aux intérêts des Philippines», a déclaré l’ambassade de Chine à Manille.