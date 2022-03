Romance : Les photos de Jade Hallyday avec son chéri

La fille de Johnny a posté des images de son dîner romantique avec Michael-Sean Klemeniuk, le jeune mannequin dont elle partage la vie à Los Angeles.

Jade Hallyday et Michael-Sean Klemeniuk roucoulent depuis quelques mois. La fille de Johnny Hallyday et le mannequin américain ont déjà étalé leur relation romantique sur les réseaux sociaux, à plusieurs reprises, échangeant des déclarations et autres messages d'amour.