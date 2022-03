Les photos de vacances du prince William dérobées

Scotland Yard a arrêté un homme suspecté d'avoir volé des photos du prince William et de sa petite amie, Kate Middleton, lors de leur séjour aux Caraïbes.

Le prince William et Kate Middleton, qui s'étaient séparés en avril dernier, semblent être bel et bien rabibochés. (afp)

Après les clichés volés, les paparazzi passent à la vitesse supérieure avec le vol d'appareils-photos. Scotland Yard a indiqué avoir arrêté dimanche matin un homme de 25 ans après avoir été informé par le tabloïd The Sun que deux personnes avaient tenté de vendre au journal des photos du couple en vacances sur l'île Moustique, dans l'État de Saint-Vincent-et-les-Grenadines.

L'homme appréhendé a été conduit à un poste de police de Londres, puis a été libéré sous caution jusqu'à une date non précisée en septembre, à laquelle il devra se présenter à nouveau devant la police, a souligné un porte-parole de Scotland Yard.

Les photos montrent notamment William, deuxième dans l'ordre de succession à la couronne d'Angleterre, et Kate, qui porte un bikini, s'embrassant dans une piscine. Selon le Sun, les deux hommes se faisant appeler George et John avaient contacté The Sun, demandant 50 000 livres, soit 61 600 euros pour les photo.