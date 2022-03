Union : Les photos du mariage d'Alicia Keys

La chanteuse s'est mariée samedi dernier en Corse non loin de Bonifacio et déjà les photos circulent sur le Net.

Alicia Keys, 29 ans, et Swizz Beatz, de son vrai nom Kaseem Dean, 31 ans, avaient annoncé leurs fiançailles en mai. C'est le premier mariage et la première grossesse d'Alicia Keys, l'interprète de «Fallin'» ou «If I ain't got you», couronnée de multiple Grammy Awards. Son mari a déjà été marié et a deux fils.