Décision de justice : Les Pink Floyd ne braderont pas leur répertoire sur le Net

Le groupe de rock a obtenu gain de cause en justice contre sa maison de disques. EMI voulait vendre les morceaux du groupe à la pièce.

La Haute Cour de Londres a estimé que le contrat signé en 1967 entre le groupe britannique Pink Floyd et sa maison de disques EMI interdisait à cette dernière de vendre des morceaux à l’unité, «pour préserver l’intégrité artistique des albums», comme l’affirmait le groupe.

EMI avait pour sa part estimé que le contrat, signé avant l’explosion des ventes de musique en ligne, visait les albums «physiques» et non la distribution via Internet. Pink Floyd poursuivait aussi EMI pour le montant des royalties qui sont reversées au groupe par la maison de disques. Mais cette dernière a obtenu que le jugement de ce différend reste secret.