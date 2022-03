Les pirates réclament une rançon

Selon la chaîne Al-Jazira, les Somaliens qui ont intercepté le superpétrolier saoudien Sirius Star réclament une contrepartie pour mettre fin à leur action.

Ce mastodonte d'une valeur de 150 millions de dollars, a été capturé en plein océan Indien, à plus de 450 milles nautiques (800 km) au sud-est de la ville de Mombasa au Kenya. (AFP)

«Des négociateurs se trouvent à bord du navire et à terre. Lorsqu'ils auront donné leur accord à la rançon, celle-ci sera acheminée en espèces jusqu'au pétrolier», a déclaré un pirate, identifié à l'écran d'Al-Jazira comme étant Farah Abd Jameh. Il n'a pas précisé le montant de la rançon. «Nous assurerons la sécurité du navire. Nous ferons le compte de l'argent mécaniquement», ajoute le pirate, dont la voix était doublée en arabe, avertissant: «Nous disposons des équipements nécessaires pour identifier les faux billets».

Les pirates qui ont capturé le 15 novembre dans l'océan Indien le Sirius Star ont ancré mardi leur prise d'une valeur de quelque 250 millions de dollars au large d'Harardere, un de leur repaires, à 300 km au nord de Mogadiscio. Harardere est l'un des ports utilisés par les pirates somaliens pour garder les bateaux qu'ils ont capturés en attendant de recevoir les rançons qu'ils réclament pour relâcher navires et équipages.

L'opérateur du superpétrolier, Vela International Marine Ltd, a assuré que la sécurité des membres de l'équipage -deux Britanniques, deux Polonais, un Croate, un Saoudien et 19 Philippins- était sa priorité absolue, dans un communiqué publié sur le site internet de l'entreprise.

La capture du bateau est l'opération de piraterie la plus spectaculaire menée au large de la Somalie. Elle constitue un défi pour la force maritime internationale censée protéger le trafic marchand dans cette partie du monde. La force navale anti-piraterie, surtout de l'Otan, déployée dans la zone est censée prévenir ce genre d'attaques, très lucratives pour la Somalie, un pays livré au chaos depuis le début d'une guerre civile en 1991. Long de 330 mètres et chargé de 300 000 tonnes de pétrole, d'une valeur d'environ 100 millions de dollars, le Sirius Star, avec 25 hommes à bord, est la propriété de la compagnie saoudienne Aramco. Mis en service le 8 avril, ce mastodonte d'une valeur de 150 millions de dollars, a été capturé en plein océan Indien, à plus de 450 milles nautiques (800 km) au sud-est de la ville de Mombasa au Kenya.