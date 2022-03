Les pirates somaliens remettent le couvert

Un cargo, avec 21 marins philippins à son bord a été capturé par des pirates au large de la Somalie, a annoncé jeudi le vice-président philippin Noli de Castro dans un communiqué.

Le Bureau maritime international (BIMI), basé en Malaisie, avait indiqué mercredi que le cargo avait été abordé par des pirates dans le golfe d'Aden alors qu'il venait d'Asie et faisait route vers le Moyen-Orient.

"Je souhaite réitérer notre appel aux compagnies maritimes internationales pour qu'elles prennent des mesures de précaution supplémentaires et suivre scrupuleusement la directive de limiter leurs traversées à la +zone sécurisée+ (Maritime Security Patrol Area)", a dit le vice-président. "Les forces navales des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France, entre autres, patrouillent et portent assistance aux navires" qui utilisent ce couloir, a-t-il ajouté.