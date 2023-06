Politique au Luxembourg: Les Pirates voient grand après les communales

Marc Goergen (à gauche) et Sven Clement (à droite) ont dressé le bilan des communales et les perspectives pour les législatives.

«Notre bilan est exceptionnel: nous sommes partis avec quatre élus Pirates, nous en avons désormais 19», s’est réjoui le député Sven Clement en dressant mardi le bilan des élections communales. «Nous disposons de 13 sièges dans les scrutins de liste, ainsi que de six dans les communes où le vote se faisait à la majorité», détaille son collègue Marc Goergen. Il cite notamment la nouvelle bourgmestre de Colmar-Berg, Mandy Arendt, ainsi que le poste d’échevin décroché à Ell, via Kim Müller.

Le parti se porte mieux dans le sud, avec notamment quatre élus à Pétange, dont Marc Goergen. Pour les législatives du 8 octobre, le député Pirate a l’ambition «de former un groupe parlementaire (5 députés), ce qui est un objectif réaliste». Les listes seront présentées et votées en juillet, le programme validé au congrès du 31 août. Sven Clement a insisté sur la nécessité de «faire de la politique de manière différente, en impliquant davantage les citoyens dans l’élaboration du programme, via notre plateforme».