Au Luxembourg : Les piscines du sud et le lac de la Haute-Sûre débordés

LUXEMBOURG – La police appelle les résidents à ne pas aller au lac de la Haute-Sûre, pris d'assaut en ce jour de canicule, comme les piscines du sud du Grand-Duché.

Une journée de canicule qui tombe un samedi. Forcément, les résidents sont en quête d'un peu de fraîcheur, alors que le thermomètre a largement franchi la barre des 30°C et que le sud du pays est en alerte rouge aux fortes chaleurs. Conséquence logique: piscines et lacs ont été pris d'assaut, un peu trop même, et la police est sur les dents.