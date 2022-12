À Luxembourg-Ville: «Les places de parking au Knuedler sont spacieuses!»

Après des travaux de rénovation, les niveaux -2 et -5 sont à nouveau ouverts.

Après des travaux de rénovation, les niveaux -2 et -5 sont à nouveau ouverts.

Après des travaux de rénovation, les niveaux -2 et -5 sont à nouveau ouverts.

«C’est bien pratique d’avoir plus de places pour se garer dans la capitale. On a fait cinq minutes de file pour rentrer, mais ça devrait être plus rapide quand ils rouvriront le parking en entier. Est-ce que vous connaissez la date?», demandait Sasha, 30 ans, jeudi, en sortant de l’ascenseur du parking Knuedler.