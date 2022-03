Les places européennes replongent

Comme le laissait présager la tendance en Asie, toutes les Bourses européennes ont ouvert en forte baisse lundi, avec des chutes de 4,95% à Paris, de 3,29% à Francfort et de 5,02% à Londres.

L'adoption du plan Paulson vendredi par la chambre des représentants américaine n'a visiblement pas suffi à rassurer les investisseurs, affolés par les nouveaux développements de la crise financière en Europe. A Francfort, le Dax a ainsi largement souffert de la débâcle des valeurs du secteur bancaire, avec Hypo Real Estate en baisse de plus de 50% et Commerzbank de plus de 20%.