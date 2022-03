Au Bangladesh : Les pluies de mousson font au moins 77 morts

Au moins 77 personnes ont péri ces derniers jours dans des glissements de terrain et torrentielles pluies de mousson dans le sud-est du Bangladesh, ont annoncé mardi les autorités.

Milliers d'habitants évacués

«Nous avons évacué certains des villageois touchés dans des écoles et d'autres lieux en sécurité», a-t-il ajouté. Dans le district voisin de Bandarban, on recensait six morts, dont trois enfants, et au moins 23 autres dans le district adjacent de Chittagong, où la police a ordonné l'évacuation de milliers de personnes vivant dans des bidonvilles en contrebas de collines.