Body Positive: Les plus longues jambes du monde sont sur OnlyFans

«Je veux simplement prouver qu’une fille aussi grande que moi peut être aussi attirante qu’une autre. Je veux juste que les gens s’acceptent tels qu’ils sont et valorisent leur singularité.» Maci Currin délivre un message de tolérance… sur OnlyFans! La Texane âgée de 19 ans mesure 208 cm: ses jambes mesurent plus de 135 cm et représentent plus de 60% de sa taille. Cette différence, causée par l’hérédité, lui vaut de figurer dans le «Guinness des records», depuis 2020.