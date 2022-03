«Les pneus ne font pas le conducteur»

Moins de morts mais plus d’accidents. Paul Hammelmann, président de la Sécurité routière luxembourgeoise, commente ces résultats paradoxaux et revient sur l’actualité routière pour L’essentiel.

D’abord, nos secours sont meilleurs et les voitures sont plus sûres aujourd’hui. Mais surtout, s’il ya moins d’accidents, c’est grâce à la prévention qui a changé les esprits. Les usagers sont plus civilisés. Le rôle de la Sécurité routière, maintenant, est de faire pression pour que le gouvernement fasse de ce sujet une priorité nationale, que les sanctions soient plus lourdes et les contrôles plus fréquents.