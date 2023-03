Réforme des retraites en France: Tensions à Paris: les policiers évacuent les manifestants

Nouvelle journée de mobilisation le 23 mars

L'intersyndicale en lutte contre la réforme des retraites a appelé jeudi à «des rassemblements locaux de proximité» ce week-end, et à une neuvième journée de grèves et de manifestations le jeudi 23 mars, après la décision du gouvernement de recourir au 49.3 pour faire adopter son projet de loi. Dénonçant un passage «en force», l'intersyndicale «mesure avec gravité la responsabilité que porte l'exécutif dans la crise sociale et politique qui découle de cette décision, véritable déni de démocratie», écrit-elle dans un communiqué.