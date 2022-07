Arrêté par erreur : «Les policiers ont clairement mis nos vies en danger»

«Ils ont clairement mis nos vies en danger»: le milieu de l’AC Milan, Tiémoué Bakayoko, a dénoncé les conditions d’un contrôle de police subi récemment avec des proches, dont une partie a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux, suscitant de vives critiques.

Sur la vidéo, le milieu de terrain français, très calme, est fouillé par un policier, mains en l’air et appuyé sur une voiture de police. A ses côtés, une autre membre des forces de l’ordre pointe son pistolet à l’intérieur du véhicule dont Bakayoko est vraisemblablement sorti.

Au bout de quelques secondes, un troisième policier s’approche de son collègue et du footballeur, rengainant son arme. Ils échangent quelques mots et le policier qui fouillait Bakayoko semble alors reconnaître le footballeur et cesse immédiatement de le fouiller.