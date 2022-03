Au Luxembourg : «Les policiers sont suffisamment formés»

LUXEMBOURG – Le président du Syndicat national de la police (SNGPL) estime qu'il n'est pas nécessaire de rehausser le niveau de formation des agents.

Sur les ondes de RTL, Fernand Ruppert, président de l’Association du personnel de la police judiciaire, avait plaidé pour le recrutement de profils plus qualifiés, du fait des dossiers de plus en plus compliqués. Lundi, l’Association professionnelle du cadre supérieur de la police grand-ducale (ACSP) avait aussi demandé le recrutement de personnel très qualifié pour certaines missions, aux côtés des agents actuels «qui font du très bon travail».