Paris : Les policiers tirent sur la voiture qui leur fonce dessus: un mort et un blessé

La femme gravement blessée à la tête samedi à Paris par des tirs de la police alors qu'elle occupait une voiture soupçonnée d'avoir foncé sur des fonctionnaires lors d'un contrôle est décédée, a appris l'AFP dimanche de source proche de l'enquête.

«Cette mesure est prise en raison de la gravité des conséquences des tirs réalisés et afin de vérifier les conditions d'usages de leurs armes par les intéressés», avait expliqué le parquet. Les trois policiers auditionnés sont deux hommes et une femme, a-t-on appris de source policière.

«Vive allure»

Alors qu'ils s'en approchent, la voiture «prend la fuite à très vive allure». Un peu plus loin, alors que les policiers tentent à nouveau de le contrôler, le conducteur démarre à nouveau et «fonce sur l'équipage de policiers à VTT», selon le récit de la police.

Les fonctionnaires «font alors usage de leurs armes» à plusieurs reprises et blessent gravement «le conducteur et le passager» à l'avant, qui sont tous les deux transportés à l'hôpital, selon la source policière.

Les deux passagers arrière, un homme et une femme, n'ont pas été blessés et ont commencé à être entendus samedi, selon la source proche du dossier. «Certains des occupants sont connus des services. Ils disent avoir consommé de l'alcool et du cannabis», avait rapporté une autre source proche du dossier. Le pronostic vital du conducteur, âgé de 38 ans et touché au thorax, n'était plus engagé dimanche soir.