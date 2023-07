Polémique: Les politiques de Sandweiler s'écharpent pour le nouveau logo

La semaine prochaine, la majorité CSV-Déi Gréng à la tête de Sandweiler va abandonner la mairie à une nouvelle coalition DP-LSAP, dont les élus doivent prêter serment dans quelques jours. Mais avant de laisser les clés, les anciens échevins ont refait la déco de fond en comble, annonçant, vendredi en fin de matinée, sur Facebook et via une circulaire aux habitants, une nouvelle identité visuelle pour la commune. Celle-ci sera déclinée sur le site Internet de la ville, mais aussi sur la mairie, sur les véhicules des employés communaux…

De quoi surprendre, visiblement, les élus qui attendent d'entrer en fonction et qui se sont fendus d'un communiqué vendredi soir pour s'étonner. «Ce projet n'a fait l'objet d'aucune annonce en conseil échevinal», déplorent le DP et le LSAP. «Aucun représentant n'a été informé des coûts engendrés. Les programmes électoraux d'il y a quelques semaines, qui vantaient la transparence et la participation citoyenne, n'étaient donc que du vent», peste le communiqué. «Le moment choisi pour cette action superflu a un goût très amer, trois (!) jours ouvrables avant la prestation du nouveau collège échevinal DP-LSAP».

«Noir et blanc triste, inesthétique»

Et en plus, ce nouveau logo ne plait pas franchement aux nouveaux élus, qui parlent d'un «logo noir et blanc triste, inesthétique et insignifiant», tacle le communiqué. «Le collège échevinal sortant ne devrait s'occuper que des affaires courantes après la publication des résultats des élections et après la signature de la déclaration d'intention DP-LSAP». Les deux partis de la nouvelle majorité totalisent 6 sièges, les deux de l'ancienne majorité se contentent de 5. Les nouveaux élus déplorent aussi la disparition de la forme de la mairie, présente sur le logo actuel. Lors d'un référendum en 2021 sur l'opportunité de construire un nouvel hôtel communal, 74% des habitants s'étaient prononcés pour conserver l'actuel bâtiment rond. Or, pour «la démolition graphique de la maison communale, ni le conseil échevinal ni la population n'ont été consultés pour donner leur avis».

L'ancien logo et le nouveau. Sandweiler/Facebook

Outrés, les nouveaux élus ont donc appelé à un piquet de protestation à la première heure, ce samedi matin, auquel ont assisté une douzaine de personnes. La majorité sortante a répliqué samedi après-midi, également par le biais d'un communiqué (avec le nouveau logo en en-tête). «Certains membres du LSAP et du DP ont réclamé des droits d'auteur et d'usage sur l'ancien logo», affirme le texte. «Cependant, le logo d'une institution publique appartient à la communauté. La création d'un nouveau logo s'est imposée en raison notamment des droits que madame Breuer (LSAP), madame Courtois (DP) et monsieur Mousel (DP) (arrivés aux trois premières places au scrutin du 11 juin, ndlr) ont réclamé sur l'ancien logo», affirment le CSV et déi Gréng. Qui estiment aussi qu'un nouveau logo «permet d'éviter toute confusion sur l'identité de l'émetteur des messages». Pas sûr que toute confusion ait été évitée…

Les sortants expliquent aussi que l'idée du logo est «le cercle, lequel représente la place centrale du village autour de laquelle la vie du village s'organise». Mais ce cercle, c'est aussi «la cour d'école et le bâtiment de la mairie». La nouvelle coalition pourra-t-elle s'en passer et récupérer l'ancien? Réponse dans les semaines à venir. En tous cas, le site Internet de la commune a déjà adopté le nouveau logo.

La commune change de logo. Sandweiler/Facebook

