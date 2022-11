Démographie : Les Polonaises n’ont pas assez d’enfants, «parce qu’elles boivent trop»

Le chef du parti au pouvoir en Pologne est clair, la chute de natalité dans son pays est due au penchant des femmes pour la dive bouteille. En plus, elles ne peuvent pas «guérir de l’alcoolisme».

Pour le chef du parti Droit et justice, «si, jusqu’à 25 ans, une femme picole beaucoup, ce n’est pas de bon augure».

Jaroslaw Kaczynski, chef du parti conservateur nationaliste, au pouvoir en Pologne, a déploré ce week-end la faible natalité dans son pays, qu’il a attribuée à la consommation excessive d’alcool par les jeunes femmes, s’attirant une avalanche de critiques dans l’opposition et dans les médias indépendants.

Prenant la parole samedi à Elk, il a estimé que la démographie polonaise souffrait, entre autres, d'«une certaine attitude des gens, notamment des dames». «Si on voit se maintenir la situation où, jusqu’à 25 ans, les jeunes femmes boivent autant que les hommes du même âge, il n’y aura pas d’enfants. Rappelez-vous qu’un homme, pour devenir alcoolique, doit dépasser la mesure pendant vingt ans en moyenne et une femme pendant seulement deux ans», a-t-il dit.

Il a remis ça le lendemain

L’homme politique, qui effectue une tournée en province pour mobiliser les cadres de son parti Droit et justice (PiS), en vue des élections parlementaires de 2023, a repris le sujet dimanche, à Olsztyn. «J’ai dit hier que les jeunes femmes entrent en compétition avec les hommes concernant la consommation d’alcool. C’est objectivement nuisible. Et un responsable politique honnête, s’il le sait, doit en parler, parce que c’est nuisible.»

Selon l’Office central des statistiques, la natalité baisse en Pologne depuis quelques années, et son taux est tombé, en 2020 à 1,378 (contre un niveau de 2,1 nécessaire pour éviter une baisse de la population). Le PiS, au pouvoir depuis 2015, a cherché à y remédier en créant notamment une allocation de plus de cent euros par enfant à partir du deuxième. Selon les milieux féministes et l’opposition, le durcissement de la loi limitant strictement l’avortement, y compris en cas de malformation de l’embryon, a pu inciter certaines femmes à éviter de tomber enceintes.