Luxembourg/France: Les pompes à essence sont à sec côté français

«Il ne nous reste plus que du bioéthanol. Nous n’avions plus de gazole dès vendredi, et de SP95, samedi. Nous ne sommes pas parvenus à absorber toute la clientèle supplémentaire, notamment les travailleurs frontaliers. Je pense que Total n’avait pas prévu une telle ruée. Et nous ne savons pas quand nous serons livrés», confiait une employée d’une station Total frontalière. En ajoutant 20 centimes de remise aux 30 décidés par l’État, le groupe a été victime de son succès.