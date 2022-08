Au Luxembourg : Un feu de végétation à deux pas des maisons

Les pompiers ont été mobilisés ce mardi pour un feu de végétation à Bourscheid, en milieu de journée. Un champ s'est consumé à quelques mètres des maisons et des soldats du feu ont été mobilisés pour circonscrire, puis éteindre l'incendie. Le sinistre a été maîtrisé en une quarantaine de minutes, indique un porte-parole, à l'aide d'un camion-citerne de pointe de 10 000 litres, qui équivaut à cinq camions «normaux». Le feu s'est approché dangereusement des habitations du secteur. Dans ces cas-là, les pompiers arrosent d'abord près des maisons, pour couper la route du feu, puis s'attaquent au champ.

L'été est semé de feux de végétation, au Luxembourg. Lundi, c'était un incendie dans un pré du nord du Luxembourg qui avait mobilisé les pompiers de sept casernes. Dimanche, un feu de végétation avait pris à Canach, rue de l'École, au petit matin. La liste estivale est longue et les feux de végétation sont une «problématique toujours actuelle», affirme le Corps grand-ducal d'incendie et secours (CGDIS) sur Twitter. En effet, «la sécheresse persistante influence actuellement encore le travail des pompiers». Les incendies ne sont certes pas, pour le moment, de l'ampleur de ceux qui ont ravagé l'Europe cet été, mais la tendance inquiète et les pompiers y passent du temps.