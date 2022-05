Au Luxembourg : Les pompiers ont été mobilisés pour le marathon

LUXEMBOURG – Plus de 200 pompiers étaient sur le terrain, de samedi 14h30 à dimanche, 1h, à l'occasion de l'ING Night Marathon. Ils ont pris 68 patients en charge, dont un blessé grave.

L'après-midi et la soirée de samedi ont été un marathon pour les pompiers aussi. Ainsi, plus de 200 pompiers volontaires et professionnels du CGDIS (Corps grand-ducal d'incendie et de secours) ont été mobilisés, de samedi 14h30 à dimanche, 1h du matin pour «garantir la sécurité des participants et spectateurs», selon un bilan transmis dimanche matin. Le tout sous la houlette d'un poste de commandement et du centre de gestion des opérations du CGDIS.