Risque maximal au Luxembourg: Les pompiers ont renforcé leur dispositif face aux feux de végétation

«Ceci afin de frapper fort très vite et limiter toute propagation», explique Christopher Schuh. Une évaluation est faite chaque semaine, en lien avec les prévisions de MeteoLux, pour reconduire ou non ce dispositif spécial estival. «Tout le pays est surveillé mais il est vrai que les conditions d'accès et d'intervention sont plus compliquées dans le nord». Mercredi, plusieurs feux dans des champs ont été signalés dans la journée, mais rien d'envergure. Un jour plutôt calme pour les pompiers qui doivent mener en parallèle tout le reste des interventions traditionnelles.