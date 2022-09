Au Luxembourg : Les pompiers privent la Fouer de feu d'artifice

Chaque année, traditionnellement, la Schueberfouer se conclut sur un feu d'artifice. Ce ne sera pas le cas, cette fois, annonce la Ville de Luxembourg dans un bref communiqué. En effet, le Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) a rendu un avis défavorable et «le feu d'artifice prévu mercredi à 22h est annulé». Motif invoqué: le risque accru d'incendie dû à la période prolongée de sécheresse.

Des beaux manèges à sensation, donc, mais pas de feu d'artifice pour clore la Schueberfouer. Les pompiers avaient en effet mis en garde la population plusieurs fois, cet été, les feux de végétation ayant été nombreux et mobilisant les soldats du feu. Ne reste donc plus qu'à profiter des deux derniers soirs de la Schueberfouer. Qui a peut-être coûté plus cher, mais qui surtout a attiré de nombreux inconditionnels.