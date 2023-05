Sauvetage au Luxembourg: Les pompiers sauvent six canetons tombés dans un égout

Ce dimanche, à Fingig, les pompiers de Kaërjeng et Pétange sont venus au secours de six petits canetons qui étaient tombés à travers une plaque d'égout.

Les secours sont régulièrement amenés à sauver des animaux coincés dans de périlleuses situations. Ce dimanche, à Fingig, les pompiers de Kaërjeng et Pétange sont ainsi venus au secours de six petits canetons, qui étaient tombés à travers une plaque d'égout et qui pataugeaient, prisonniers, dans une eau pas très propre.