Deux effondrements par an : Les ponts italiens tombent comme des mouches

Le viaduc qui s'est effondré mardi dans la capitale ligure est le dernier d'une longue liste. Dix ponts se sont effondrés dans la péninsule depuis 2013.

Heureusement, tous les effondrements n'ont pas fait de victimes, mais ils montrent à quel point l'entretien des routes est un sujet d'actualité en Italie. L'association des ingénieurs des routes italiennes explique qu'en raison du transport de fret sur route, les ponts, les viaducs et plus généralement le réseau routier sont très sollicités, ce qui en accélère l'usure et l'obsolescence.