Selon une étude : Les pop stars vivent vite et meurent jeunes

Les vedettes ont la réputation de brûler la vie par les deux bouts. Une hypothèse confirmée par une étude australienne selon laquelle elles meurent jusqu'à 25 ans plus tôt que la moyenne des gens.

«Il existe les preuves que tout ne va pas au mieux dans le monde de la pop music», explique Dianna Kenny, chercheuse à l'Université de Sydney, qui a analysé les décès de 12 665 musiciens américains, pour la plupart des hommes, morts entre 1950 et juin 2014. L'étude porte sur tous les musiciens qui ont connu le succès à des titres divers pendant 70 ans, et dans tous les genres, de la pop au punk en passant par le jazz.

Les taux de décès accidentels sont entre cinq à dix fois plus élevés que dans la population américaine en général. Les taux de suicide sont entre deux et sept fois supérieurs, selon la chercheuse, professeure de psychologie et de musique. Les taux de décès par homicide sont également supérieurs à la moyenne. Globalement sur toute la période étudiée, «l'espérance de vie est jusqu'à 25 ans inférieure à celle de la population américaine», dit Dianna Kenny.