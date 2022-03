Dans les rues du Luxembourg : Les Portugais fous de joie après leur qualification

DIFFERDANGE - C'est dans une liesse presque invraisemblable que les Portugais du Luxembourg ont accueilli la victoire de leur équipe, dimanche soir.

Les supporters portugais étaient prêts depuis longtemps pour cette affiche entre leur équipe et celle des Pays-Bas. Dimanche soir, à Differdange, le rouge et le vert dominaient très largement dans les rues avant même le coup d'envoi. Un brin fébrile? «Non, pas du tout, on va gagner ce soir, il le faut», lâchait João peu avant la rencontre.