Intégration au Luxembourg: Les Portugais «ne sont pas cantonnés aux travaux manuels»

«L'énorme contribution de l'immigration portugaise au développement du Luxembourg est essentielle». À l'image du Grand-Duc Henri, les officiels luxembourgeois sont unanimes pour louer l'intégration des plus de 94 000 Portugais du Luxembourg. «Leur apport est énorme», avait-il déclaré un peu plus tôt devant le président lusitanien Marcelo Rebelo de Sousa, qui avait lui-même déclaré que ses compatriotes exilés au Grand-Duché «font du Luxembourg un pays plus riche et plus fort».