Santé: Les Portugais obtiennent le droit à l'arrêt maladie «auto-déclaré»

Deux par an

Pour obtenir un de ces arrêts maladie de courte durée, limités à deux par an, les salariés souffrants pourront désormais justifier leur absence auprès de leur employeur grâce à une simple déclaration sur l'honneur sur le site du service national de santé (SNS). L'un des objectifs de cette mesure, qui concerne tout travailleur âgé de plus de 16 ans, est de faciliter la vie des usagers et d'alléger le travail des médecins de famille dans les centres de santé publics, les seuls autorisés à émettre un arrêt maladie.