E-SPORT : Les POST Esports Masters sont de retour

La plus grande compétition d'e-sport au Grand-Duché va repartir pour une quatrième édition l'année prochaine. Les inscriptions sont déjà ouvertes.

Les inscriptions pour la quatrième saison des POST Esports Masters (PEM) ont débuté aujourd'hui. Comme la saison dernière, la plus grande compétition d'e-sport au Grand-Duché se déclinera sur trois jeux: «FIFA», «Clash Royale» et «Rocket League» avec à la clé un prize money de 20 000 euros. Chaque jeu débutera par des qualifications et une saison régulière en ligne, avant une finale lors d'un événement physique.

Sur FIFA, les qualifications se dérouleront le 28 janvier, avant une saison régulière prévue du 13 février au 18 mars et une finale en avril. Sur «Clash Royale», les qualifications auront lieu le 25 mars et la saison se déroulera du 17 avril au 20 mai, tandis que sur «Rocket League», les qualifications se disputeront le 27 mai et la saison régulière sera jouée du 12 juin au 15 juillet. Pour ces deux derniers jeux, les finales auront lieu au mois de septembre.

Détaché depuis l'an dernier des PEM, le Luxembourg Tour, le plus grand tournoi de «League of Legends» du pays, ne sera pas reconduit sous cette forme l’année prochaine. Alors que l’an dernier chaque pays du Benelux possédait sa propre compétition, les organisateurs ont décidé d’avoir une seule et même compétition pour le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas l’année prochaine.