Phénomène météo - Les poussières venues du Sahara attendues dans le ciel luxembourgeois

Des voitures orangées, des couloirs de métro poussiéreux, un horizon bouché et jaunâtre: une fine couche de sable venue du Sahara s'est abattue, dans la nuit de lundi à mardi, sur Madrid et une bonne partie de l'Espagne, avant de remonter vers la France. Traversant les Pyrénées, les poussières sont principalement passées mardi sur l'ouest de la France, où le phénomène a été particulièrement visible par exemple à Bordeaux ou La Rochelle selon Météo France, avant de se diriger vers le nord. En Espagne, ils étaient nombreux, mardi matin, à rincer à coups de jet d'eau le toit de leur voiture, leur terrasse ou les plantes sur leur balcon en plein cœur de la capitale espagnole où cette fine poudre ocre s'est déposée.

Il devrait persister jusqu'à jeudi car le sable «est bloqué par un anticyclone sur la Grèce», ont indiqué les services météorologiques français. Au Luxembourg, MeteoLux indique à L'essentiel que la poussière devrait arriver en deuxième partie de journée mercredi. «C'est à partir de là que les concentrations dans l'air seront les plus élevées», explique le météorologue Luca Mathias. La qualité de l'air devrait être impactée dans une moindre mesure. Le nuage ocre «se déplacera vers le sud durant la nuit de mercredi et jeudi» et ne devrait plus être visible, estime Luca Mathias.