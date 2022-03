Tremblement de terre en Haïti : «Les premières heures sont cruciales»

LUXEMBOURG - Une équipe de 17 personnes et 7 chiens de la Croix Rouge et de la Protection civile luxembourgeoises partent cet après-midi afin de rechercher d’éventuels survivants et porter secours aux victimes.

«Les 72 premières heures sont cruciales, c’est pour cela qu’il faut acheminer les chiens le plus vite possible» explique Marc Crochet, responsable des opérations internationales à la Croix Rouge luxembourgeoise. Parce que de nombreuses personnes sont ensevelies sous les décombres. Et qu’il faut agir rapidement pour espérer les retrouver vivants.

Les 17 personnes et les chiens rejoindront l’aéroport militaire de Melsbroek avant d’embarquer dans un avion de l’armée belge. Ils seront rejoints dans quelques jours par des membres de l’ERU Relief Benelux, une équipe de distribution du matériel d’aide en cas d’urgence humanitaire. Afin d’apporter les aides de première nécessité aux sinistrés.

Jmh et MC/lessentiel.lu